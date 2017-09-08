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Псковские сапёры 8 сентября обезвредили артснаряд и мину

8 сентября в деревне Анисимово Псковского района сапёры обезвредили 150-миллиметровый артснаряд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Кроме того, сегодня обезвреживание боеприпаса времён Великой Отечественной войны производилось вблизи железнодорожной станции «Лунево» в Порховском районе. Там была обнаружена 82-миллиметровая миномётная мина.

С опасными находками работали группы разминирования поисково-спасательной службы города Пскова.

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