Псковские сапёры 8 сентября обезвредили артснаряд и мину
8 сентября в деревне Анисимово Псковского района сапёры обезвредили 150-миллиметровый артснаряд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Кроме того, сегодня обезвреживание боеприпаса времён Великой Отечественной войны производилось вблизи железнодорожной станции «Лунево» в Порховском районе. Там была обнаружена 82-миллиметровая миномётная мина.
С опасными находками работали группы разминирования поисково-спасательной службы города Пскова.