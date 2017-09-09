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Общество

«Псковская юношеская регата» стартовала в Печорском районе

Сегодня, 9 сентября, в 11:00 в Печорском районе (пансионат «Кривск») на Псковском озере стартовали первые международные соревнования по парусному спорту «Псковская юношеская регата». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Международные соревнования в рамках «Псковской парусной регаты» организованы для подготовки к проведению Международных соревнований стран-участниц Ганзы «Ганзейская Псковская парусная регата». «Честь и доверие» - девиз соревновани.

Участники: «Клуб юных моряков» (Эстония), Детская парусная секция (Псков), СДЮПШ «Норд-Вест» (Приморск), АНООДО «Академия парусного спорта» (Санкт-Петербург), ДЮСШ-3 (Великий Новгород), яхт-клуб «Балтиец» (Ленинградская область), МОБУДОД ЦДЮТиПС (Ленинградская область).

Дисциплины соревнований: класс «Оптимист», класс «Зум 8», класс «Луч», класс «Ракета 270», класс «Кадет».

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