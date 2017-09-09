Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается сегодня

10:01, 09 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 сентября, отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day), пишет calend.ru.

Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Цель оказания первой медицинской помощи – проведение пострадавшему необходимых простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения его страданий и предупреждения развития возможных осложнений.

Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, но кроме них приемами оказания первой помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели. Но, как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно.

По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в больницы за неотложной помощью.

Для России эта тема более чем актуальна, ведь по данным официальной статистики за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в нашей стране.