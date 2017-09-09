Международный день красоты празднуется сегодня

09:07, 09 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 сентября, в мире отмечается Международный день красоты. Об этом сообщает портал calend.ru.

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO —Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie), который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты. Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-90.

Жюри выделяют особ, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида. Помимо конкурсов красоты в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все, чья работа так или иначе связана с красотой.