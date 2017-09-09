Вывешивать рябину под крышей советует народный календарь

09:32, 09 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 сентября, отмечается память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Об этом пишет портал calend.ru.

Пимен Великий родился в Египте около 340 года. В юные годы он почувствовал тягу к уединенной жизни и вместе с двумя родными братьями ушел в Скитский монастырь. Однако в 407 году на обитель напали берберы и разрушили ее, а монахи переселились в развалины языческого храма. Живя там, они вели столь строгий и праведный образ жизни, что заслужили этим уважение у местных крестьян.

К Пимену и его братьям стали стекаться люди, нуждающиеся в добром совете. Наставления монаха позже были собраны в книгу афоризмов. Преподобный Пимен скончался в возрасте около 110 лет. Пимен Палестинский, память которого также отмечается в этот день, жил в 6 веке. Преподобный обитал в пустыне, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал иноку Агафонику о своем грехе, расплаты за который ожидал. «Когда я был пастухом, мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой смертью», — сказал Пимен. Так и случилось.

На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. На Пименов было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.