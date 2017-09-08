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Общество

В Пскове почтили память героев Бородинского сражения

8 сентября в Пскове у памятника генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову состоялся торжественный митинг, приуроченный ко Дню воинской славы России - 205-й годовщине Бородинского сражения. Мероприятие инициировала областная общественная организация «Собрание высшего офицерского состава». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Фото pskovgorod.ru

В церемонии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, члены Клуба генералов и адмиралов, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», члены Совета ветеранов города, учащиеся Псковского гуманитарного лицея и школы №13.

В своем выступлении председатель организации «Собрание высшего офицерского состава», генерал-лейтенант Валентин Костенко напомнил, что 7 сентября 1812 года под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова произошло легендарное Бородинское сражение русской армии с французской: «Это генеральное сражение Отечественной войны 1812 года, величайшее сражение XIX века. В этом сражении, ставшем судьбоносным для всей России, проявились беспримерное мужество, героизм российского солдата».

Фото pskovgorod.ru

В свою очередь Владимир Воробьев поздравил всех с Днем воинской славы и Днем Бородинского сражения и отметил, что на примерах героического русского воинства сегодня мы воспитываем молодежь. «Память о событиях 1812 года служит нам уроком и помогает противостоять новым современным угрозам, - обратился Владимир Воробьев к участникам митинга. - Искреннее уважение к прошлому, к совместной общей истории, к доблести наших предков, к чести и мужеству солдат, исполнявших свой воинский долг - вот то, что должно быть с нами всегда, когда мы вспоминаем и говорим о тех великих и грозных годах».

Фото pskovgorod.ru

В заключение в дань памяти и уважения к легендарному русскому полководцу и воинам к памятнику генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова были возложены красные гвоздики. Также в этот день в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были приняты новые участники.

Напомним, в Бородинском сражении участвовали и псковичи. Выдающиеся полководцы - генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, генерал-лейтенант Петр Коновницын, генерал-майор Лев Давыдов - брат знаменитого партизана Дениса Давыдова, офицер-партизан Александр Фигнер.

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