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«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию

8 сентября в Пскове задержана девушка с «черной бухгалтерией» кандидата в Псковскую городскую Думу от партии «Справедливая Россия» Павла Николаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщил кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Денис Иванов.

Денис Иванов

«Прямо сейчас я нахожусь в отделении полиции на Инженерной, 4а. У девушки при себе оказались документы по оплате покупных голосов, приходные кассовые ордера или, другими словами, «чёрная бухгалтерия» кандидата Николаева», - рассказал Денис Иванов.

Ранее сообщалось, что и 7 сентября в Пскове была предпринята попытка подкупить избирателей с помощью так называемых «договоров на агитацию». Волонтеры, участвующие в кампании Дениса Иванова, его словам, вместе с сотрудниками полиции пытались задержать агитаторов кандидата от «Справедливой России» Павла Николаева, когда те намеревались купить голоса у жителей общежития в доме №10/6 по Инженерной.

Напомним, 7 сентября Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завело уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского.

15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

По информации ПАИ, в постановлении СУСК о возбуждении уголовного дела упоминаются кандидаты в депутаты Псковской городкой Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Михайлов, Александр Сотник, Олег Брячак, Павел Николаев, Елена Маницкая, Василий Филюк, Николай Рассадин, Александр Баев, Александр Лоско. Предположительно именно за них предлагали голосовать осуществляющие подкуп граждане.

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