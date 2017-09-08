Александр Кузнецов принял участие в совещаниях Главгосэкспертизы и по вопросу готовности энергообъектов к зиме

18:03, 08 сентября 2017, ПАИ

7 сентября заместитель губернатора области Александр Кузнецов принял участие в совещании, проведенном начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Также в совещании приняли участие члены аппарата Правительства России, Минстроя России и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная тема совещания — актуальные вопросы осуществления государственной экспертизы проектной документации по объектам, реализуемым либо планируемым к реализации на территории субъектов Российской Федерации.

Были затронуты вопросы, касающиеся законодательства в сфере государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Также обсуждалось информационное наполнение федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, мониторинг цен строительных ресурсов.

В соответствии с Правилами мониторинга цен строительных ресурсов во ФГИС ЦС будет размещен и перечень юридических лиц, которые должны будут ежеквартально предоставлять актуальную информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов, и здесь, по словам Игоря Манылова, Главгосэкспертизе потребуется активное участие коллег из регионов.

Николай Цуканов сообщил, что в Северно-Западном округе наиболее активно в работу включились Новгородская (17% от общего объема организаций, предоставивших сведения для занесения в информационную систему), Псковская (8%) и Архангельская (7%) области.

«Еще одним важным вопросом является то, что сегодня на территории регионов свою деятельность ведет множество различных экспертных структур, которые осуществляют экспертизу проектной документации. Однако их практическая работа зачастую приводит к завышению сметной стоимости и, соответственно, нецелевому использованию бюджетных средств. В этой связи Главгосэкспертизе должна отводиться особая методологическая роль, она должна стать основным координатором работы экспертиз и своего рода „надзорным органом“, контролирующим их деятельность», — подчеркнул полномочный представитель Президента.

«Необходимо при участии полпредства и Минстроя России принять срочные меры, которые позволят равномерно распределить загрузку на оставшиеся четыре месяца до завершения текущего бюджетного цикла, то есть до конца 2017 года, и обеспечить наполнение проектируемых государственных инвестиций», — заявил Игорь Манылов.

Николай Цуканов поддержал предложенный подход: по его мнению, здесь требуется координация всех заинтересованных сторон при подготовке проектной документации и прохождении государственной экспертизы по указанным объектам. «В регионах округа должны быть сформированы планы-графики по представлению проектно-сметной документации в Главгосэкспертизу России, так как повышение эффективности работы отрасли напрямую зависит от качества взаимодействия между ее участниками», — резюмировал он.

Сегодня в городе Архангельск заместитель губернатора области Александр Кузнецов принял участие в совместном заседании Федерального штаба и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Северо-Западного федерального округа по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2017–2018 годов. Его провел заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки электроэнергетической отрасли Северо-Западного федерального округа к предстоящему ОЗП, руководители региональных штабов и представители компаний доложили о результатах подготовки к нему, проинформировали о существующих проблемных вопросах.

Андрей Черезов в своем докладе отметил проводимую в настоящее время Минэнерго России работу по контролю за подготовкой субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов. Результаты проведенной энергокомпаниями работы и их готовность к работе будут проверены в период с 15 сентября по 15 ноября соответствующими комиссиями Минэнерго России, в которые войдут, в том числе, и представители региональных органов власти.

Также Андрей Черезов проинформировал участников совещания об основных параметрах функционирования электроэнергетической отрасли СЗФО, показателях аварийности на объектах электроэнергетики и ожидаемой режимно-балансовой ситуации в округе в предстоящий ОЗП 2017–2018 годов.

Подводя итоги своего выступления, Андрей Черезов поручил энергокомпаниям и региональным штабам обеспечить особый контроль за надежным функционированием объектов электроэнергетики, уделить особое внимание вопросам проведения проверок готовности субъектов электроэнергетики к работе в осеннее-зимний период 2017–2018 годов, формировать соответствующие программы по повышению надежности энергоснабжения.