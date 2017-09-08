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Общество

Сергей Перников поблагодарил сотрудников лесной сферы за нелегкий труд

Сегодня, 8 сентября, в поселке Струги Красные прошел Межрайонный форум «Лесная сказка-2017». В работе форума принимают участие представители лесничеств, противопожарных лесных центров, арендаторы лесных участков, а также специалисты международного центра спасения медведей IFAW.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона, открыл торжественную часть форума заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников. От имени администрации и губернатора региона Андрея Турчака он поздравил специалистов лесного хозяйства с наступающим профессиональным праздником.

Сергей Перников отметил, что областные власти уделяют значительное внимание отрасли, благодаря чему на протяжении ряда лет в лесной сфере региона происходят положительные изменения. Так, удалось добиться снижения числа лесных пожаров, незаконных рубок, увеличения объемов леса, сданного в аренду.

Также в регионе активно развиваются школьные лесничества. «Лесная отрасль для Псковской области — это и экологическое здоровье региона, и серьезная сырьевая составляющая, которая является важным дополнение нашей экономики. Очень надеюсь, что с помощью вашего труда, и с помощью лесопользователей мы сможем разумно и активно использовать те возможности, которые предоставила нам наша природа», — сказал Сергей Перников, обращаясь к собравшимся. Вице-губернатор поблагодарил всех за нелегкий труд, пожелал здоровья, благополучия и удачи в делах.

Председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов добавил, что к успехам отрасли можно также отнести выполнение годового плана по лесовосстановительным работам. Он подчеркнул, что лесничества, арендаторы и Госкомитет работают в этом направлении сообща.

В рамках торжественного собрания отличившиеся сотрудники лесной отрасли были награждены благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации Псковской области, Стругокрасненского района и Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды.

В рамках форума также состоялись круглый стол на тему «Состояние и перспективы развития лесохозяйственной сферы» и смотр-конкурс на звание лучшей лесопожарной бригады-2017.

Завершился форум праздничным концертом.

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