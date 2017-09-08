Псковичей приглашают на акцию «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой выбор!»

17:56, 08 сентября 2017, ПАИ

9 сентября с 10:00 до 15:00 в городе Луга Ленинградской области пройдет масштабная информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!» в рамках проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня танкиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области.

В программе мероприятия запланирована работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту (с проведением профессиональных консультаций и мероприятий профессионального психологического отбора), выступление ансамбля песни и пляски Западного военного округа, работа демонстрационной выставки современных видов экипировки, снаряжения, вооружения и военной техники (бронированная машина «Тигр», АГС-17, БМ-21 «Град», БТР-80, Т-80, Т-90 и многое другое), выступление военнослужащих разведывательного подразделения с элементами рукопашного боя, демонстрация практических возможностей современных танков при наступлении на позиции условного противника, фотографирование зрителей с элементами демонстрационной выставки.

Кроме того, для зрителей будет организована полевая кухня, торговля и автомобильные парковки.

По всем интересующим граждан вопросам проведения данной акции, а также отбора на военную службу по контракту обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Псков, ул. Первомайская, д.38, 1-й этаж, или по телефону: 8(8112)66-73-45.