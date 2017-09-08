Партия «Родина»: Чистая и качественная вода в каждый дом

18:57, 08 сентября 2017, ПАИ

Партия «Родина», придя в городскую Думу, намерена срочно начать работу над проектом «чистая вода». Двадцать лет говорильни, а из кранов как шла, так и продолжает идти жидкость не определенного качества. Мы незамедлительно проведем аудит сложившейся ситуации, будут произведены оргвыводы, и на основании экспертной оценки проект «чистая вода» обретет второе дыхание.

Родинцы уверены, что ровно через год их работы над данным проектом, Псковичи смогу получить качественную и безопасную для жизни и здоровья воду.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.