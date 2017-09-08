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Кандидат в депутаты в Псковской городской Думы по округу № 10 Александр Нетудыхаткин поблагодарил жителей округа

Заканчивается наша изнурительная избирательная  кампания, в ходе которой  я проводил многочисленные встречи с вами. От всей души благодарю  всех, кто остался неравнодушным, к тем непростым событиям, которые окружают нас в повседневной жизни.

Как бы ни сложились итоги голосования, при любых обстоятельствах я помню  все данные мной обещания. Прошу попросить прощения у всех, с кем не смог встретиться. Хочу пожелать вам стойкости духа, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим близким. 

С наилучшими пожеланиями, Александр Нетудыхаткин

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.

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