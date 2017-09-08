Городские власти призывают псковичей не поддаваться на провокацию

19:34, 08 сентября 2017, ПАИ

Уважаемые псковичи! Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокацию!

Сегодня, 9 сентября, многие псковичи обнаружили в своих почтовых ящиках обращение, якобы за подписью Главы города Пскова, в котором говорится о якобы установлении «экологического сбора» для жителей областного центра.

Официально поясняем, что данные материалы не соответствует действительности. Текст, распространяемый якобы от имени Главы города Пскова, размещен не на официальным бланке установленного образца высшего должностного лица муниципального образования «Город Псков». Подпись Главы города Пскова также является подделкой.

Помимо этого, лица, преподносящие эту информацию за чистую монету, не учли того факта, что введение налогов и сборов не относятся к компетенции муниципалитета, соответственно, Глава города Пскова не имеет юридической возможности установить подобный сбор.

В связи с этим Главой города Пскова И.Н. Цецерским в адрес начальника УМВД России по городу Пскову С.А. Сурина направлено заявление с просьбой принять меры по установлению лиц, виновных в изготовлении и распространении этого клеветнического материала и привлечению их к установленной законом ответственности.