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Общество

Более 200 человек примут участие в киберфестивале «Кубок Простории» в Пскове

Завтра, 10 сентября, в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Простории».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на киберфестиваль «Кубок Простории» уже заявились более 200 участников.

Мероприятие соберет сильнейших киберспортсменов Псковской области, а также гостей из Московской, Ленинградской Смоленской, Волгоградской, Новгородской областей, Татарстана и Удмуртской Республики.

Кроме того, в этот день пройдёт масштабный чемпионат по CS:GO GIGA GAMES 2017 от компании GIGABYTE. Сильнейшие коллективы сойдутся в сватке за призовой фонд 100 000 рублей. Чемпионат примет cпортивно-развлекательный парк «Простория» – единственная площадка, которая позволяет провести соревнования по компьютерному спорту на международном уровне.

Кроме киберспорта всех гостей ждет выставка оружия и моделей советской техники, косплей-шоу, розыгрыши призов среди зрителей от компании Ростелеком, настольные игры, робототехника, 3D-принтер, очки виртуальной реальности VR, игровые симуляторы, виртуальные танцы

Киберфестиваль пройдет по адресу: Иркутский переулок, дом 2. 

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