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Общество

Псковская Росгвардия обеспечит охрану общественного порядка во время выборов 10 сентября

10 сентября в Единый день голосования для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории региона будут задействованы сотрудники подразделений Росгвардии, полиции и представители частных охранных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы совместно с полицейскими провели обследования избирательных участков на предмет их антитеррористической защищенности.

С руководителями частных охранных организаций, обеспечивающих охрану избирательных участков, проведены рабочие встречи по вопросам повышения эффективности охраны. Также в период проведения выборов в Псковской области организовано дежурство мобильных групп территориального отдела Росгвардии в усиленном режиме.

Кроме того, на инструктаже, проведенном накануне мероприятий, наряды вневедомственной охраны были нацелены руководством территориального органа Росгвардии на эффективное несение службы, незамедлительное реагирование на поступающие обращения и оперативное пресечение любых противоправных действий.

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