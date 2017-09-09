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Общество

До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября

10 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем: +18…+23.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

 

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