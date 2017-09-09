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Общество

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии в ресторане Пскова

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали дебошира в ресторане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в ресторане на улице Некрасова, посетитель ведет себя неадекватно, пристает к работникам заведения и при этом выражается нецензурно.

Вскоре стражи порядка задержали 46-летенего дебошира - жителя Порховского района. Кроме того, у подозреваемого был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения.

Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции.

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