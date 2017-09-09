Максим Жаворонков объясняет накал нынешней выборной кампании подготовкой политических сил региона к грядущим губернаторским выборам

12:56, 09 сентября 2017, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков объясняет накал борьбы в нынешней выборной кампании подготовкой политических сил региона к губернаторским выборам, которые должны состояться в 2019 году. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 9 сентября, в интервью одному из великолукских СМИ.

«В этом году в 21 районе и в 2 городах – то есть в 23 муниципалитетах из 26 – формируются представительные органы местного самоуправления. В 2019 году у губернатора Псковской области Андрея Турчака истекают полномочия. Пойдет он на следующий срок или не пойдет – это вопрос, который нужно адресовать ему и не сейчас. Но, тем не менее, депутаты, которые будут избраны, будут представлять так называемый «муниципальный фильтр». Они будут способствовать выдвижению кандидатов в губернаторы», - пояснил вице-губернатор.

Максим Жаворонков напомнил, что в Псковской области размер «муниципального фильтра» - 7%. То есть желающему баллотироваться на пост главы региона нужно будет собрать подписи 106 депутатов представительных органов и глав муниципалитетов. «На сегодняшний день это только кандидаты от «ЕР», КПРФ и «СР», - добавил он.

«Те политические силы, которые рассматривают возможность участия в губернаторских выборах, просчитывают возможности и пытаются получить необходимый минимум для прохождения муниципального фильтра. Других причин [обострения политической борьбы в кампании 2017 года - ПАИ] я не нахожу», - пояснил вице-губернатор.