Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове

13:07, 09 сентября 2017, ПАИ

«Сейчас пытаются упрекнуть, в том числе и меня, в нечистой борьбе. Но решение о возбуждении дела [о подкупе избирателей на выборах в гордуму Пскова - ПАИ] принималось не в Пскове, а в Москве, в центральном аппарате Следственного комитета и Генпрокуратуры», - заявил вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков в прямом эфире видеоинтервью одному из великолукских СМИ сегодня, 9 сентября.

Напомним, 7 сентября Следственное управление Следственного комитета по Псковской области возбудило уголовное дело по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 Уголовного Кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

«Я могу понять правоохранительные органы, которые долго решали, возбуждать или не возбуждать дело. Это достаточно редкий случай, когда подкуп избирателя из административного дела переквалифицируется в уголовное преступление. Никто не хочет быть инструментом политической борьбы», - сказал Максим Жаворонков.

Однако, добавил он, «самое грубое нарушение, которое вообще может быть – это скупка голосов избирателей. На этом фоне игры с газетами и листовками, поливание из леечки грязью выглядит детскими шалостями».

По словам вице-губернатора, «документы позволят судить о масштабности и системности кампании [по подкупу избирателей - ПАИ], о том, что технологически действует большая группа лиц. Понятны и источники финансирования».

«Нельзя позволять таким людям приходить во власть, - заявил Максим Жаворонков. - Следствие не закончится завтра, но граждане должны прийти и проголосовать – я не говор за кого. Только тогда результат и последствия будут минимальны, но они все равно есть: кто-то из этой компании имеет шанс попасть во власть».

«Задача правоохранителей – проследить все цепочки, установить всех лиц. Возможно, будут привлекаться уже избранные депутаты гордумы. Но еще раз повторяю – у нас виновным может признать только суд. На сегодня есть основания подозревать круг лиц в том, что они организовали скупку голосов, но обвинять их мы не можем», - резюмировал вице-губернатор.