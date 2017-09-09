Вице-губернатор сравнил «грязную» предвыборную кампанию 2017 года в Пскове с тем, что происходило в 1990-х в Петербурге

13:14, 09 сентября 2017, ПАИ

«В этом году кампанию называют «грязной» и я соглашусь, что объемы негативной, зачастую не соответствующей действительности информации, которую выплескивают на партии и кандидатов, зашкаливает. Мне это напоминает середину – конец 90-х голов в Санкт-Петербурге», - заявил вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков в видеоинтервью в прямом эфире одного из великолукских СМИ сегодня, 9 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы наблюдаем, как в Пскове задерживают лиц осуществляющих незаконную агитацию, но этого мало. Предусмотренное наказание небольшое, оно административное – это символический штраф. Доказать связь этого агитатора с политической силой довольно сложно. Да и время, остающееся до выборов, не позволяет провести большое расследование. И не совсем чистые политтехнологи этим пользуются и разворачивают крупномасштабные кампании по дискредитации оппонентов», - добавил Максим Жаворонков.

Напомним, завтра, 10 сентября, в Единый день голосования в Псковской области состоятся 38 избирательных кампаний.

В частности, пройдут выборы глав семи муниципальных районов (Дедовичского, Порховского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского и Пыталовского), депутатов городских Дум в Пскове и в Великих Луках, депутатов районных Собраний, а также довыборы депутатов Псковского областного Собрания под одномандатному избирательному округу № 8, районного Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, депутатов городских и сельских поселений.