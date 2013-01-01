Вернуться на главную страницу Фото 1 из 84 Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района

Сегодня, 9 сентября, в Пскове открылась 18-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. На ярмарке представлена мясная и молочная продукция, картофель и овощи, свежая и копчёная рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, саженцы плодовых деревьев и другие товары. Участниками мероприятия стали более 300 сельхозпроизводителей, среди которых крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники из Пскова, Псковского, Гдовского, Пушкиногорского районов, а также из Белоруссии.