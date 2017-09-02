Программист из США установил в iPhone 7 рабочий вход для наушников

17:56, 09 сентября 2017, ПАИ

Американский программист Скотти Аллен перебрал iPhone 7 и установил рабочий разъем 3,5 мм, от которого отказались в Apple при выпуске смартфонов седьмой серии, сообщает Vice.

Аллен решил встроить прежний разъем после того, как разобрал седьмой айфон и обнаружил в нем достаточно места для установки входа. Apple, объясняя причину отказа от разъема 3,5 мм, в числе прочего заявляла, что он занимает слишком много места. Аллену пришлось лишь немного переместить батарею и механизм тактильной обратной связи Taptic Engine, как тут же нашлось место для разъема.

Деталями для нового разъема послужил переходник lightning, поставляемый вместе с седьмыми айфонами. Помимо того, в корпусе смартфона пришлось просверлить дырку, в результате чего устройство перестало быть водонепроницаемым.

Для должной работы разъема Аллену пришлось дополнить устройство небольшой микросхемой, которая позволила бы выходу на наушники работать так же, как в старых телефонах, например ставить звук на паузу при извлечении штекера.