Coсa-Cola снизит уровень сахара в напитках для России

18:04, 09 сентября 2017, ПАИ

Coca-Сola снизит уровень сахара в своей продукции. Решение компании обусловлено возможным введением в России акциза на сладкие напитки. Об этом сообщает Interfax.

По словам гендиректора «Coca-Cola HBC Россия» (эксклюзивный боттлер Coca-Cola в России) Стефаноса Вафеидиса, идею акциза на газировку он, «по понятным причинам», не поддерживает, однако готов снизить содержание уровня сахара в напитках.

«Это будет сделано путем введения низкокалорийных продуктов, таких как Coca-Cola Zero. С другой стороны, будут внесены соответствующие изменения в рецептуру других продуктов с целью снижения количества сахара. В этом направлении мы в полной мере готовы сотрудничать со всеми компетентными органами», - заявил Стефанос Вафеидис.

Вафеидис добавил, что «любые налоги являются препятствием к сверхпотреблению», а введение налога приведет не только к уменьшению объемов производства, но и к падению в доле НДС.

Ранее Министерство финансов выступило с предложением обложить напитки с добавлением сахара или его заменителей акцизом в пять рублей за литр. Предполагается, что с введением налога бюджет получит 80 млрд рублей в 2017–2019 годах.