«ВКонтакте» заявила о скором редизайне мобильного приложения

18:06, 09 сентября 2017, ПАИ

Социальная сеть «ВКонтакте» начала в закрытом режиме тестировать новый дизайн мобильного приложения. Основные изменения коснутся навигации меню, ленты новостей, рекомендаций, аудиоплеера и историй, сообщается в блоге компании на «Хабрахабре».

Самым заметным изменением в дизайне мобильного приложения станет перенос навигации меню из левой части экрана вниз, как это было в первых версиях в начале 2010-х годов. Таб-бар включит в себя пять вкладок, выбранных после анализа статистических данных: новости, поиск и рекомендации, сообщения, уведомления и собственно меню, где будет все остальное.

Лента новостей также подвергнется незначительным изменениям. Под всеми постами появится счетчик просмотров, который сейчас виден только при переходе к публикации. Залитые иконки сменятся на контурные — «они выглядят эстетичнее, не воспринимаются неактивными и привносят элемент игры: хочется заполнить «пустую» иконку своим действием».

Раздел рекомендаций также решили обновить и сделать более удобным для пользователей. Весь контент — истории людей поблизости, фотографии и видеозаписи — будет показываться в виде карточек.

Аудиораздел приложения получит новый вид отображения всех окон. Текущая композиция займет центральное место, при свайпе влево будет отображаться текст песни, а при свайпе вправо — плейлист.

Авторы блога заявили, что началось пока только закрытое тестирование нового дизайна мобильного приложения. Сроки появления открытой бета-версии пока не называются, дизайнеры ограничились лишь фразой «совсем скоро», а также отметили, что на практике будут реализованы лишь некоторые из представленных концептов.