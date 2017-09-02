В Новосибирске приставы нашли должника по геотегам в инстаграме

16:04, 09 сентября 2017, ПАИ

В Новосибирске судебные приставы по геотегам в инстаграме нашли должника, который не платил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает местное издание «НГС.Новости».

В пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области рассказали, что неплательщиком оказался 21-летний мужчина, который регулярно нарушал скоростной режим: его долг превысил 10 тыс. рублей. По мнению приставов, должник поддерживал в социальных сетях имидж «эдакого плохиша» и часто выкладывал фотографии в компании друзей или за рулем своего автомобиля.

"Геолокация с отметками мест, где должник проводит свое время, помогли судебному приставу-исполнителю встретиться с гражданином. Авторитет неплательщика был подорван, так как беседа состоялась как раз в тот момент, когда должник бахвалился перед группкой девушек своими дорожными подвигами", — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области.

На приеме у приставов водитель рассказал, что надеялся, что его не найдут, так как он жил не по месту прописки. В итоге «плохишу» все-таки пришлось оплатить все штрафы.