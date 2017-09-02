0
16:32
Путин не поедет на Генассамблею ООН
22:58
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
23:02
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
22:50
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
22:40
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
21:48
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
19:55
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
Еще новости
Страна и мир

В Новосибирске приставы нашли должника по геотегам в инстаграме

В Новосибирске судебные приставы по геотегам в инстаграме нашли должника, который не платил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает местное издание «НГС.Новости».

В пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области рассказали, что неплательщиком оказался 21-летний мужчина, который регулярно нарушал скоростной режим: его долг превысил 10 тыс. рублей. По мнению приставов, должник поддерживал в социальных сетях имидж «эдакого плохиша» и часто выкладывал фотографии в компании друзей или за рулем своего автомобиля.

"Геолокация с отметками мест, где должник проводит свое время, помогли судебному приставу-исполнителю встретиться с гражданином. Авторитет неплательщика был подорван, так как беседа состоялась как раз в тот момент, когда должник бахвалился перед группкой девушек своими дорожными подвигами", — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области.

На приеме у приставов водитель рассказал, что надеялся, что его не найдут, так как он жил не по месту прописки. В итоге «плохишу» все-таки пришлось оплатить все штрафы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин не поедет на Генассамблею ООН
02 сентября 2017
Путин не поедет на Генассамблею ООН 2
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
31 августа 2017
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
30 августа 2017
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
30 августа 2017
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
30 августа 2017
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
30 августа 2017
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма 1
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
30 августа 2017
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
Никита Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино
23 августа 2017
Никита Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино 4

Идет загрузка...