Искусственный интеллект научили распознавать замаскированные лица

17:55, 09 сентября 2017, ПАИ

Исследователи из Индии и Великобритании научили искусственный интеллект распознавать лица людей, которые частично прикрыты, например, очками или шарфом. Алгоритм способен распознать замаскированного человека в 67% случаев, сообщает Motherboard.

Алгоритм работает на основе сверточной нейронной сети и описывается как «глубокое машинное обучение». По словам разработчиков, система идентифицирует человека с помощью анализа 14 участков на лице, в частности, переносицы, уголков бровей, глаз, губ. Полученные точки сопоставляются, и лицо достраивается автоматически.

Исследователи тестировали работу алгоритма с помощью баз данных, которые содержали фотографии открытых лиц и людей, замаскированных очками, усами, шляпой или платком. В более половине случаев алгоритм распознал лица верно.

Некоторые считают, что возможности искусственного интеллекта могут быть использованы правоохранительными органами, чтобы распознавать лица в толпе протестующих. Однако создатели отмечают, что в первую очередь создавали алгоритм для помощи в поимке преступников и у них не было цели использовать разработку в политических целях и преследовать инакомыслящих. Кроме того, одной из основных проблем является ограниченная база данных для обучения машинного интеллекта.