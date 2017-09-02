Петербургские клоуны вышли на пикет против фильма «Оно»

15:16, 09 сентября 2017, ПАИ

В Петербурге клоуны из театра «Комик-Трест» провели «протестно-комическую акцию «Оно — говно» у здания законодательного собрания с требованием запретить в России показ фильма «Оно» по роману Стивена Кинга. О пикете артисты рассказали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Клоуны отметили, что фильм порочит честь их профессии и оскорбляет «чувства клоунов нашей страны».

Мы не видели фильм, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна как доброго, умного и честного персонажа. Очернение клоуна — это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть. Мы призываем всю прогрессивную мировую общественность, людей, которым дорого счастливое детство их детей и ценности отечественной культуры, выступить против показа фильма «Оно». Не ходите на этот фильм, а приходите в наш театр" — заявили клоуны.

Фильм «Оно», снятый по одноименному роману Стивена Кинга, вышел в российский прокат 7 сентября. Картина повествует о клоуне Пеннивайзе (Билл Скарсгорд), который преследует детей.