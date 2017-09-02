Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи на Земле

17:29, 09 сентября 2017, ПАИ

Вспышка на Солнце, которая произошла накануне, вызвала проблемы со связью на территории Европы и Америки, сообщает ТАСС. Она сталамощнейшей за последние 12 лет и получила уровень X9,3, где Х означает класс экстремально сильных вспышек, а число — ее мощность.

По словам руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша, вспышка может навредить космической технике и системам связи.

Гайдаш также заявил, что 7 сентября может начаться сильная магнитная буря, которая отразится на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями. Он отметил, что ученые внимательно следят за последствиями вспышки, так как необходимо понять, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли. Если выброс все-таки был, то нашей планеты он достигнет 8–9 сентября.