1
16:32
Путин не поедет на Генассамблею ООН
22:58
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
23:02
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
22:50
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
22:40
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
21:48
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
19:55
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
Еще новости
Страна и мир

Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи на Земле

Вспышка на Солнце, которая произошла накануне, вызвала проблемы со связью на территории Европы и Америки, сообщает ТАСС. Она сталамощнейшей за последние 12 лет и получила уровень X9,3, где Х означает класс экстремально сильных вспышек, а число — ее мощность.

По словам руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша, вспышка может навредить космической технике и системам связи.

Гайдаш также заявил, что 7 сентября может начаться сильная магнитная буря, которая отразится на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями. Он отметил, что ученые внимательно следят за последствиями вспышки, так как необходимо понять, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли. Если выброс все-таки был, то нашей планеты он достигнет 8–9 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Путин не поедет на Генассамблею ООН
02 сентября 2017
Путин не поедет на Генассамблею ООН 2
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
31 августа 2017
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
30 августа 2017
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
30 августа 2017
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
30 августа 2017
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
30 августа 2017
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма 1
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
30 августа 2017
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
Никита Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино
23 августа 2017
Никита Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино 4

Идет загрузка...