0
16:32
Путин не поедет на Генассамблею ООН
22:58
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
23:02
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
22:50
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
22:40
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
21:48
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
19:55
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
Еще новости
Страна и мир

Google начал использовать искусственный интеллект при съемках улиц для Street View

Компания Google впервые за десятилетие обновила камеры для съемки панорам улиц, установленные на автомобилях сервиса Street View, сообщает Wired.

Вместо прежней конструкции, состоящей из 15 камер, появилась менее громоздкая установка с восемью камерами. Шесть из них с разрешением 20 мегапикселей объединены в панорамный блок, который установлен сверху. Еще две камеры располагаются чуть ниже и служат для съемки вывесок, дорожных знаков и табличек на зданиях.

Данные, полученные с двух нижних камер, обрабатываются при помощи искусственного интеллекта и заносятся в базу данных с дополнительной информацией о сооружениях. С помощью новых алгоритмов Google Street View станет еще информативнее, а также улучшится качество поиска в других сервисах компании. Съемки улиц с использованием новых камер начались в США в начале августа.

Google не стал ограничиваться только земной поверхностью при съемках панорам. С недавних пор в сервисе можно детально разглядеть снимки, сделанные с МКС. Еще одним подвигом компании стали съемки в бразильских фавелах — панорамные снимки из самых криминогенных районов Рио-де-Жанейро были сделаны в ходе Олимпийских игр в 2016 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин не поедет на Генассамблею ООН
02 сентября 2017
Путин не поедет на Генассамблею ООН 2
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
31 августа 2017
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
30 августа 2017
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
30 августа 2017
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
30 августа 2017
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
30 августа 2017
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма 1
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
30 августа 2017
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
Никита Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино
23 августа 2017
Никита Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино 4

Идет загрузка...