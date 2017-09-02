Google начал использовать искусственный интеллект при съемках улиц для Street View

17:38, 09 сентября 2017, ПАИ

Компания Google впервые за десятилетие обновила камеры для съемки панорам улиц, установленные на автомобилях сервиса Street View, сообщает Wired.

Вместо прежней конструкции, состоящей из 15 камер, появилась менее громоздкая установка с восемью камерами. Шесть из них с разрешением 20 мегапикселей объединены в панорамный блок, который установлен сверху. Еще две камеры располагаются чуть ниже и служат для съемки вывесок, дорожных знаков и табличек на зданиях.

Данные, полученные с двух нижних камер, обрабатываются при помощи искусственного интеллекта и заносятся в базу данных с дополнительной информацией о сооружениях. С помощью новых алгоритмов Google Street View станет еще информативнее, а также улучшится качество поиска в других сервисах компании. Съемки улиц с использованием новых камер начались в США в начале августа.

Google не стал ограничиваться только земной поверхностью при съемках панорам. С недавних пор в сервисе можно детально разглядеть снимки, сделанные с МКС. Еще одним подвигом компании стали съемки в бразильских фавелах — панорамные снимки из самых криминогенных районов Рио-де-Жанейро были сделаны в ходе Олимпийских игр в 2016 году.