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В Минстрое пообещали сократить срок отключения горячей воды до 2-3 дней

Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить срок отключения горячей воды до двух-трех дней к 2022–2025 годам, сообщаетТАСС.

«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой будут налагаться штрафные санкции, — это снижение срока в два раза. Мы хотим, чтобы это не было шоковой терапией, мы хотим, чтобы срок семь дней к 2020 году был официально закреплен по всей России», — пообещал заместитель главы Минстроя Андрей Чибис.

После 2020 года министерство продолжит сокращать срок отключения горячей воды до минимума. В планах — довести этот показатель до двух дней к 2022–2025 годам, а затем вообще отказаться от практики лишения россиян горячей воды.

На сегодня официальный срок отключения горячей воды в России — 14 дней. За его нарушение на местное ЖКХ налагается штраф.

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