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Общество

Иван Цецерский оценил качество сельхозпродукции на ярмарке в Пскове

Сегодня, 9 сентября, в Пскове в 18-ый раз прошла сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к 90-летию Псковского района. Торговые ряды разместились на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и на улице Советской от площади Ленина до улицы Детской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками осеннего праздника урожая стали порядка 400 организаций: сельскохозяйственные предприятия коллективной формы собственности, крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, предприятия переработки и системы потребительской кооперации. Кроме того, свою продукцию представили мастера народных промыслов. Достижения сельского хозяйства продемонстрировали практически все районы Псковской области, а также гости из Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Смоленска.

Открывая ярмарку, глава Пскова Иван Цецерский в своем приветственном слове выразил благодарность псковским аграриям. «Уважайте, цените труд людей, работающих на земле. Они личным примером показывают, как нужно общаться с родной землей - кормилицей, издревле дающей силу всем, кто к ней по-доброму и с уважением относится», - отметил Иван Цецерский и подчеркнул, что работа на селе имеет большое значение для развития Псковской области.

В свою очередь, глава Псковского района Владимир Лавренов сказал, что «на ярмарке представлены только самые лучшие сельхозпредприятия и самая свежая продукция». Наилучшие пожелания также звучали от Псковского областного Собрания депутатов и областного Совета ветеранов. Почетных гостей праздника по доброй русской традиции угощали караваем.

Глава города Пскова Иван Цецерский и глава Псковского района Владимир Лавренов прошли по торговым рядам, поинтересовались ценами на продукцию от местных производителей, пообщались с продавцами и покупателями.

«Ярмарка наглядно показывает, что на Псковщине идет стабильное развитие сельского хозяйства», - поделился впечатлениями Иван Цецерский. Для гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа с участием творческих коллективов Пскова и Псковского района.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения участников ярмарки, ставших победителями в различных номинациях.

 

 

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