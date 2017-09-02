Стали известны официальные цены и дата предзаказа iPhone 8 в России

17:12, 09 сентября 2017, ПАИ

Источники издания Hi-Tech Mail.Ru рассказали о дате старта предзаказа и ценах на новый iPhone 8 в России. Сообщается, что предзаказать новый айфон можно будет уже с 15 сентября, то есть на третий день после презентации. Эту информацию изданию подтвердили в «Эльдорадо».

По данным Hi-Tech Mail.Ru, минимальный объем памяти у iPhone 8 составит 128 Гб. Цена за такое устройство составит почти 89 тыс. рублей. Смартфон с 256 Гб памяти можно будет приобрести за 99 тыс., а за устройство на 512 Гб придется отдать 110 тыс.

Напомним, что презентация Apple пройдет 12 сентября. Ожидается, что компания покажет три новых устройства, среди которых будут две обновленные версии iPhone 7 и iPhone 8.