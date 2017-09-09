560 участковых избирательных комиссий начнут работу в день выборов 10 сентября

16:21, 09 сентября 2017, ПАИ

10 сентября в Единый день голосования в Псковской области будет задействовано 4500 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 24 территориальных избирательных комиссий, которые являются организаторами выборов и 560 участковых избирательных комиссий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Проголосовать избиратели могут с 8:00 до 20:00.Пройдет 38 избирательных кампаний: выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения "Палкино" по одномандатному избирательному участку №7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП "Опочка" по одномандатному избирательному округу №12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП "Струги Красные" по одномандатному округу №5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП "Дно" по многомандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения "Артемовская волость" по многомандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата СП "Писковическая волость" по одномандатному округу №1.

Кроме того, предстоит заместить 396 депутатских мандатов, из них 160 по одномандатным избирательным округам и 236 по результатам голосования избирателей за единые списки избирательных объединений(политических партий).

Всего численность избирателей зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 июля 546635 человек , принять участие в единый день голосования смогут 523889 избирателей, т.к. в Себежском и Куньинском районах выборы в этом году не проводятся.

13 региональных политических партии из 49 зарегистрированных на территории Псковской области участвуют в выборах: "Гражданская Платформа", «Демократическая партия России», "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Коммунисты России", "Патриоты России", «Партия свободных граждан», "Партия Роста", «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», "Родина", "Справедливая Россия", "Яблоко".

Всего было выдвинуто 2000 кандидатов, до финишной прямой дошли 1880 человек. Отказано в регистрации 68-ми кандидатам, утратили статус кандидата- 16, выбыло после регистрации 37 кандидатов, 1-восстановлен судом.

На один вакантный мандат депутата на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки) претендуют 6 человек.

В Псковскую городскую Думу выбирают 25 депутатов, по одномандатным округам 15 человек, по единым спискам избирательных объединений-10. На одно место в среднем претендует почти 6 человек (89 кандидатов) и 25,5 человек ( 225 кандидатов) соответственно. Всего зарегистрировано 344 кандидата.

В Великолукскую городскую Думу избирают 30 депутатов (15+15). На одно место по одномандатным округам в среднем претендует 6 человек (95 кандидатов), а по единым спискам-13,7 человек (205 кандидатов). Всего выдвинулись 300 человек.

Видеонаблюдение будет организовано на 10 избирательных участках в Пскове. По инициативе территориальной избирательной комиссии г. Пскова и решению гордумы - за счет местного бюджета.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут использовать при голосовании на выборах депутатов Псковской городской Думы на 50 участковых избирательных участках из 93.

Впервые на предстоящих выборах в 15 муниципальных образованиях на 216 УИКах будет опробовано техническое новшество — применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом), применение которого позволит оперативно вводить данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

Кроме того, продолжается досрочное голосование, с 6 по 9 сентября оно проходит в участковых избирательных комиссиях(УИК). Также продолжает свою работу «горячая линия» по связи с избирателями. Она будет работать до 11 сентября включительно по телефону 8-900-995-64-01. Звонки принимают из всех муниципальных образований региона по рабочим дням с 9:00 до 18:00 специально обученные операторы. В сам день голосования, 10 сентября, линия будет открыта с 8:00 до 22:00.

Традиционно, 10 сентября, будет работать Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области в актовом зале областной администрации (Некрасова, 23) с 8:00 до 22:00. В течение дня сюда будет оперативно стекаться информация о ходе голосования. В режиме реального времени будут демонстрироваться предварительные итоги голосования на основе данных ГАС "Выборы" и другие данные. В Центре будет установлена специальная видеостена, на которой онлайн можно наблюдать, как проходит голосование на избирательных участках, где установлено видеонаблюдение.

На сайте Избирательной комиссии Псковской области для избирателей действует интернет-сервис «Найди свой избирательный участок» и «Найдим себя в списке избирателей».