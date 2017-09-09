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Политика

Суд признал законным лишение статуса члена ТИК гражданина Эстонии

Псковский городской суд, признал законным и решение Территориальной избирательной комиссии Пскова о лишении экс-депутата районного Собрания Алексея Малова статуса члена ТИК с правом совещательного голоса. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд принял сегодня, 9 сентября.

Напомним, ТИК лишила Малова статуса своего члена 6 сентября. Основанием для такого решения стала жалоба кандидата в депутаты Псковской городской Думы Елены Полонской, сообщившей, что у Алексея Малова есть второе гражданство, и, следовательно, он не может являться членом ТИК.

При принятия решения члены ТИК руководствовались информацией из городской прокуратуры, где сообщили, что в ходе проведенной ранее надзорным ведомством проверки было установлено, что Алексей Малов с 2006 года обладает гражданством Эстонии, что подтверждается данными «Интерпола» и эстонского МВД.

Кроме того, на заседании ТИК ее члены прослушали запись прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» от 13 января 2017 года, в котором Алексей Малов подтверждал наличие у него двойного гражданства.

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