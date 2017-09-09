0
13:07
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
12:48
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
19:20
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
17:48
Псковский политкалендарь: август 2017 года
17:10
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
12:41
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
22:14
В Пскове вновь пытались подкупить избирателей
Еще новости
Политика

Суд отклонил жалобы «СР» и КПРФ на продление времени досрочного голосования псковской ТИК

Псковский городской суд оставил без удовлетворения жалобы «Справедливой Росии» и КПРФ на продление времени досрочного голосования псковской ТИК. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд принял сегодня, 9 сентября. 

Напомним, что 2 сентября ТИК в Пскове удовлетворил ходатайство о продлении времени досрочного голосования в помещении избиркома до 20:00. Поводом для такого решения стало обращение командования войсковой части в связи с исполнением военнослужащими государственных обязанностей по службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
09 сентября 2017
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
09 сентября 2017
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше» 2
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
08 сентября 2017
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал» 13
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
08 сентября 2017
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию 17
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
08 сентября 2017
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков 2
В Пскове вновь пытались подкупить избирателей
07 сентября 2017
В Пскове вновь пытались подкупить избирателей 23
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове
07 сентября 2017
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове 14
Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области
07 сентября 2017
Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области 1

Идет загрузка...