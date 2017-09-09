Суд отклонил жалобы «СР» и КПРФ на продление времени досрочного голосования псковской ТИК

19:51, 09 сентября 2017, ПАИ

Псковский городской суд оставил без удовлетворения жалобы «Справедливой Росии» и КПРФ на продление времени досрочного голосования псковской ТИК. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд принял сегодня, 9 сентября.

Напомним, что 2 сентября ТИК в Пскове удовлетворил ходатайство о продлении времени досрочного голосования в помещении избиркома до 20:00. Поводом для такого решения стало обращение командования войсковой части в связи с исполнением военнослужащими государственных обязанностей по службе.