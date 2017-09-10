В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента

08:00, 10 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 сентября, в Единый день голосования в Псковской области в 8:00 стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу №8 (Великие Луки). Всего сегодня в регионе финишируют 38 избирательных кампаний различного уровня.

В этот день состоятся выборы новых составов Псковской и Великолукской городских дум, а также практически всех районных парламентов за исключением Куньинского, Невельского и Себежского. Кроме того, в 7 районах — Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском и Пыталовском — состоятся выборы глав этих муниципалитетов.

Помимо этого, сегодня в Псковской области пройдёт несколько муниципальных дополнительных выборов депутатов: Невельского районного Собрания по одномандатному избирательному округу №2, Палкинского городского Собрания по одномандатному избирательному участку №7, Опочецкого городского Собрания по одномандатному избирательному округу №12, Стругокрасненского городского Собрания по одномандатному округу №5, Дновского городского Собрания по многомандатному избирательному округу №2, Собрания депутатов Артемовской волости по многомандатному избирательному округу №1 и Собрания депутатов Писковической волости по одномандатному округу №1.

Всего жителям региона сегодня предстоит заместить 396 депутатских мандатов, из них 160 по одномандатным избирательным округам и 236 по результатам голосования избирателей за единые списки избирательных объединений.

Принять участие в единый день голосования в области смогут 523 889 избирателей.

В нынешних выборах участвуют 13 из 49 зарегистрированных в Псковской области партий: «Гражданская Платформа», «Демократическая партия России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Патриоты России», «Партия свободных граждан», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия», «Яблоко».

Этими партиями и гражданами в порядке самовыдвижения на нынешние выборы первоначально было выдвинуто 2000 кандидатов. При этом до финишной прямой дошли 1880 человек: 68 кандидатам было отказано в регистрации, 16 утратили статус кандидата, 37 кандидатов выбыло после регистрации, а 1 был затем восстановлен судом.

Для проведения этих выборов в Псковской области сегодня в 8:00 открыли свои двери 560 участковых избирательных комиссий (УИКов). Они будут работать до 20:00.

Всего в проведении выборов задействованы 4500 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 24 территориальных избирательных комиссий.

Добавим, на один вакантный мандат депутата на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 претендуют 6 человек.

В Псковскую городскую Думу выбирают 25 депутатов: по одномандатным округам — 15 человек, по единым спискам избирательных объединений — 10. Здесь на одно место в среднем претендует почти 6 человек (89 кандидатов) и 25,5 человек (225 кандидатов) соответственно. Всего на выборах в городской парламент Пскова зарегистрировано 344 кандидата.

В Великолукскую городскую Думу избирают 30 депутатов (15+15). На одно место по одномандатным округам в среднем претендует 6 человек (95 кандидатов), а по единым спискам — 13,7 человек (205 кандидатов). Всего выдвинулись 300 человек.

Видеонаблюдение будет организовано на 10 избирательных участках в Пскове по инициативе Псковской городской Думы за счёт муниципального бюджета.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут использовать при голосовании на выборах депутатов Псковской городской Думы на 50 участковых избирательных участках из 93.

Впервые на предстоящих выборах в 15 муниципальных образованиях на 216 УИКах будет опробовано техническое новшество — применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом), применение которого позволит оперативно вводить данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

Также сегодня продолжил свою работу «горячая линия» по связи с избирателями. Она будет работать до 11 сентября включительно по телефону 8-900-995-64-01. Звонки принимают из всех муниципальных образований региона с 8.00 до 22.00.

На сайте Избирательной комиссии Псковской области www.pskov.izbirkom.ru для избирателей действует интернет-сервис «НАЙДИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» и «НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ».