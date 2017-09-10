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В Порховской деревне произошёл пожар в доме, а в Невеле — в квартире

Вечером в субботу, 9 сентября в 20:33, в деревне Кротово Славковской волости Порховского района произошёл пожар в жилом доме. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, для ликвидации возгорания привлекались 6 сотрудников ведомства и 3 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

Затем в 00:07 уже 10 сентября на пуль дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире в Невеле на улице Ломоносова. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек.

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