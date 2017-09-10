В Псковской области воспользуются смоленским проектом модернизации уличного освещения

08:32, 10 сентября 2017, ПАИ

Смоленский проект по модернизации уличного освещения в городских округах на основе энергосервисного контракта, который был успешно реализован в Сычевском районе этого региона, вошёл в число приоритетных проектов в Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Смоленской области, ранее проекты из этого региона в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) были включены в сводный реестр лучших практик, составленный рабочей группой Агентства стратегических инициатив и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по разработке и тиражированию в регионах отраслевой модели создания комфортной городской среды и обновления коммунальной инфраструктуры.

Проект по модернизации уличного освещения и ещё ряд коммунальных проектов из Смоленской области попали в «Магазин верных решений» – онлайн-площадка, где собраны лучшие практики оказания государственных услуг гражданам. Все проекты, включенные в нее, полностью готовы к внедрению и содержат описание их реализации в регионе, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель, типовую «дорожную карту», а также контакты ответственных лиц и экспертов. Таким образом, регионы России в онлайн-режиме могут выбирать необходимые им практики в готовом виде с полным набором методических рекомендаций.