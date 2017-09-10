0
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
11:24
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
08:00
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
13:07
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
12:48
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
19:20
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
17:48
Псковский политкалендарь: август 2017 года
Еще новости
Политика

К сегодняшним выборам в Псковскую гордуму досрочно проголосовали 3,17% избирателей, в Великолукскую — 3,56%

В ходе досрочного голосования перед сегодняшними выборами в Псковской области в Пскове, где выбирают новый состав городского парламента, успели до 10 сентября проголосовать 3,17% от общего числа избирателей, а на выборах Великолукской городской Думы - 3,56%. Кроме того, на довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №8 (Великие Луки) досрочного проголосовали 3,89% от общего числа избирателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Также там отметили, что сегодня на избирательных участках наряду с членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в помещениях для голосования контролируют процесс 1425 наблюдателей и 58 представителей 20-ти аккредитованных СМИ.

Безопасность и охрану общественного порядка в день выборов обеспечивают около 800 сотрудников правоохранительных органов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2015
Псковоблизбирком сообщил о показаниях свидетеля на суде по иску кандидата от ЛДПР, требовавшего пересмотреть результаты выборов в Идрице Окончательный подсчёт голосов не изменил раклад сил на выборах в Невельском и Себежском районах Кандидаты от трёх партий лидируют на выборах депутатов сельских поселений в Невельском и Себежском районах На выборах в Невельском районе единороссы получили четыре депутатских мандата из четырёх В Себежском и Невельском районах закрылись избирательные участки Явка на выборах в Невельском и Себежском районах к 18:00 составила 43,12% К 15:00 на выборах в Себежском и Невельском районах проголосовали 21,87% избирателей На 12:00 явка на выборах депутатов сельских поселений в Себежском и Невельском районах составила 10,53% На 10:00 явка на дополнительных выборах в Себежском районе составила 4,31%, в Невельском - 3,09% 6 декабря в Невельском и Себежском районах проходят дополнительные выборы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 8
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
10 сентября 2017
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
10 сентября 2017
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
09 сентября 2017
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
09 сентября 2017
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше» 6
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
08 сентября 2017
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал» 13
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
08 сентября 2017
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию 17
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
08 сентября 2017
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков 2

Идет загрузка...