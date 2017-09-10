К сегодняшним выборам в Псковскую гордуму досрочно проголосовали 3,17% избирателей, в Великолукскую — 3,56%

09:45, 10 сентября 2017, ПАИ

В ходе досрочного голосования перед сегодняшними выборами в Псковской области в Пскове, где выбирают новый состав городского парламента, успели до 10 сентября проголосовать 3,17% от общего числа избирателей, а на выборах Великолукской городской Думы - 3,56%. Кроме того, на довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №8 (Великие Луки) досрочного проголосовали 3,89% от общего числа избирателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Также там отметили, что сегодня на избирательных участках наряду с членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в помещениях для голосования контролируют процесс 1425 наблюдателей и 58 представителей 20-ти аккредитованных СМИ.

Безопасность и охрану общественного порядка в день выборов обеспечивают около 800 сотрудников правоохранительных органов.