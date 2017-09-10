2 человека погибли в Псковской области из-за курения

09:53, 10 сентября 2017, ПАИ

9 и 10 сентября в Псковской области 2 человека погибли из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в субботу, 9 сентября, при разборке квартиры в доме №20 на улице Первомайской в Новосокольниках после пожара, произошедшего около 14:25, был обнаружен труп хозяина жилища — мужчины 1950 года рождения.

Затем в ночь на воскресенье в Невеле в доме №2 по улице Ломоносова после пожара в 3-комнатной квартире, сообщение о котором поступило в 00:07, была обнаружена мертвая женщина.

В обоих случаях пожары произошли из-за курения погибших.