Авария на трубопроводе в Печорах была устранена через 6 часов
В субботу, 9 сентября, в Печорах на пересечении Псковского и Прибалтийского шоссе около 12:48 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 320 мм. В результате без холодного водоснабжения оставались 27 многоквартирных жилых дома по улицам Юрьевская, Прудовая, Рижская, Свободы, Псковская и Мелиораторов, а также площадь Победы и Октябрьская площа. В этих домах проживают 1218 человек.
Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии стал износ трубопровода.
Аварийно-восстановительные работы были завершены к 18:50. Холодное водоснабжение восстановлено.