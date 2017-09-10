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Авария на трубопроводе в Печорах была устранена через 6 часов

В субботу, 9 сентября, в Печорах на пересечении Псковского и Прибалтийского шоссе около 12:48 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 320 мм. В результате без холодного водоснабжения оставались 27 многоквартирных жилых дома по улицам Юрьевская, Прудовая, Рижская, Свободы, Псковская и Мелиораторов, а также площадь Победы и Октябрьская площа. В этих домах проживают 1218 человек.

Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии стал износ трубопровода.

Аварийно-восстановительные работы были завершены к 18:50. Холодное водоснабжение восстановлено.

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