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Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины

ОМВД России по Псковскому району продолжает розыск пропавшей без вести жительницы муниципалитета Березовской Татьяны Ивановны 1959 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 15 часов  21 августа 2017 года она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие.

Была одета в платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинную черную юбка ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

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