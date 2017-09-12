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Культура

Ну прям клоунада

В прокат вышел хоррор «Оно» - повторная экранизация романа Стивена Кинга, которая получилась не столько более страшной, сколько более смелой историей о взрослении подростков-неудачников. 

В небольшом городке Дэрри штата Мэн происходят загадочные события: каждые 27 лет здесь пропадают дети, а власти не особо охотно реагируют на происходящее. На дворе конец 1980-х. Маленький Джорджи (Джексон Роберт Скотт) собирается пустить по лужам бумажный кораблик, который смастерил ему приболевший старший брат Билл (Джейден Либерер). Его «судно» уносит в канализацию, где Джорджи встречает безумного клоуна Пеннивайза (Билл Скарсгард) с жутким взглядом и огромными острыми зубами. 

За повторную экранизацию, пожалуй, лучшего романа Стивена Кинга грех было не взяться: книга бессмертна, а вот фильмы, к сожалению, имеют свойство «портиться». Режиссер Андрес Мускетти в своем ремейке одноимённого телефильма 1990-го года четко следует современным трендам, вдохновляясь «Очень странными делами» (сериал от Netflix) и картиной «Супер 8» Джей Джей Абрамса. И в тоже время в картине есть дух классических американских хорроров. Кардинальных изменений не произошло: все тот же городок, все тот же клоун-монстр и школьники. Слова старые – песня новая.

Школьников пришлось немного «причесать» и сделать из них практически героев сериала «Хулиганы и ботаны»: Билл - застенчивый заика-шкед, борящийся за справедливость, пухляш Бэн - невообразимо начитанный и умный скромный ботаник, Майк - сын фермера, который не переносит убийство барашков, Эдди - маменькин сынок, Стэнли - еврейчик, помешанный на религии, очкарик Ричи - местный шут. Из всей шайки выделяется только Беверли - крайне симпатичная рыжеволосая девочка (в которую конечно все влюбляются), находящаяся во власти своего отца-диктатора-насильника.  

Вся перечисленная банда - лучшие друзья по одну сторону и школьные неудачники-аутсайдеры по другую. И, как требует того закон жанра, все они страдают от рук старшеклассников-хулиганов, которые почему-то внешне больше напоминают солистов группы «На-на». Они то и дело толкают, пинают и обзывают ботаников-неудачников, а одного из них даже пытаются заколоть ножом. Но все школьники объединены желанием разгадать тайну клоуна-маньяка Пеннивайза, который поселился в родном городке очень давно и на поиски которого школьники бросаются в самый разгар летних каникул. Казалось бы, увлекательнее этого ничего не может быть. Но к несчастью для подростков, все оказывается более чем серьезно.

Взрослые к этой заварухе вообще не имеют никакого отношения и даже не замечают всего того ужаса, который творится у них под носом. Мускетти должен был понимать: даже если ты экранизируешь классику ужасов, то зубастыми клоунами в тонне грима уже давно никого не испугаешь, как бы ты ни старался. Копать нужно было и немного в другую сторону тоже. В итоге вся картина мечется между двумя мирами: где-то нас вгоняют в кромешную темноту, заставляя, как и героев, всматриваться, «ужасаться» и потом с криком убегать, но то и дело возвращают на «добрую сторону», где самым страшным может быть только двойка по математике и мама, которая не пускает на улицу. 

Хороший добротный хоррор должен правильно работать - пугать. Ремейк «Оно» скорее больше смешит, нежели приводит в ужас. Эпизоды в «мире добра» перевешивают «темную сторону» и в какой-то момент начинаешь ловить себя на мысли, что скорее смотришь глупую подростковую комедию, нежели ужастик. От сценаристов фильма, в рядах которых фигурирует даже сам Кэри Фукунага (режиссёр «Настоящего детектива»), ожидаешь чуточку большего. Но в итоге они размазывают и даже дико размывают сюжет, увлекаясь «шуточками про мамку», которые будут звучать из уст Ричи буквально каждые 15 минут. Встряска – передышка, еще одна встряска – и потом снова можно «выдохнуть». Этот аттракцион страха разваливается на ходу, не успев запуститься даже и на половину своей мощности.

И все-таки в этой картине о тяготах взросления практически уже классических подростков-неудачников, которые вынуждены заглянуть своим страхам в глаза, обязанность всех испугать и заставить сжаться в кресле берет на себя вовсе не зубастый клоун-маньяк, а совершенно сумасшедшие и одержимые родители. В каком-то смысле именно они здесь отчаянно перегибают палку, становясь в итоге главными врагами детей и источником страха, который необходимо преодолеть. 

Муслим Камалов
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