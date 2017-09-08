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Экономика

Эксперты предрекли финальный пик потребления нефти в 2022 года, но дают хорошие прогнозы для газа

Пик спроса на нефть произойдёт в 2022 году, после чего будет снижаться из-за роста производства автомобилей, однако после 2034 года основным источников энергии в мире станет газ. Такие прогнозы даются в докладе Energy Transition Outlook, подготовленном норвежско-германской компанияей DNV GL, в котором она изложила свое видение развития мировой энергетики в перспективе до 2050 года.

Как сообщает информагентство «Прайм», согласно Energy Transition Outlook, спрос на энергоносители в ближайшие годы будет расти и достигнет максимального уровня в 2030 году, а затем из-за энергосберегающих технологий начнется снижение, которое продлится в течение двух десятилетий. При этом, после 2034 года природный газ станет основным источником энергии. 

Эксперты компании прогнозируют, что к 2050 году доля нефти и газа в мировом энергетическом балансе составит 44% по сравнению с 53% в настоящее время. Эти два вида ископаемого топлива продолжат играть важную роль в обеспечении человечества энергетическими ресурсами, несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии.

Доля всех ископаемых видов топлива в глобальном энергетическом балансе к 2050 году снизится c 81% до 52%.

В DNV GL подчеркивают, что переход к более широкому использованию газа уже начался. Крупнейшие энергетические компании мира стремятся увеличить долю газа в своих запасах, поскольку ожидают в ближайшие годы рост спроса на низкоуглеродное – экологически чистое топливо – к которому относится природный газ. Ожидается, что ускоренный переход на низкоуглеродное топливо начнется с 2022 года. 

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