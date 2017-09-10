Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово

11:24, 10 сентября 2017, ПАИ

По данным на 10:00 самая высокая явка на проходящих сегодня, 10 сентября, в Псковской области выборах наблюдается в Великих Луках, Пыталовском, Стругокрасненском и Усвятском районах, сообщил сегодня в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области её председатель Николай Цветков.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, также руководитель облизбиркома привел для сравнения показатели явки на 10:00 на аналогичных выборах в 2012 году по некоторым муниципалитетам, которые свидетельствуют, что в этот раз интерес граждан к выборов новых составов городских парламентов Пскова и Великих Лук выше.

Николай Цветков сообщил что на довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №8 в Великих Луках к 10 утра проголосовали уже 1614 человек (6,44% от общего числа избирателей, которые могут принять участие в голосовании). При этом на выборах депутатов Великолукской городской Думы проголосовали 5,74% избирателей (4522 человека), тогда как в 2012 году к этому времени - только 3,6% избирателей.

На выборах в Псковскую гордуму явка составила 4,61% или 7584 человека (при 3,3% в 2012 году).

На выборах главы Дедовичского района к 10 утра проголосовали 492 человека (4,1%; в 2012-м — 577 человек или 4,41%), главы Порховского района — 703 человека (3,92%; в 2012-м — 995 или 5,01%).

В Островском районе на выборах главы муниципалитета проголосовали 1318 граждан (5,65%), в Палкинском — 360 человек (5,16%), в Печорском — 397 человек (2,33%), в Плюсском — 272 человека (3,76%), в Пыталовском — 630 человек (6,75%).

Между тем на выборах в районные Собрания депутатов наибольшая явка зафиксирована в Усвятском (385 человек, 9,41%) и Стругокрасненском районах (730, 7,91%).