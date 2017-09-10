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Политика

Александр Котов проголосовал на выборах в Псковгордуму и призвал всех также прийти на избирательные участки

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов сегодня утром проголосовал на выборах депутатов Псковской городской Думы и призвал всех граждан также прийти на избирательные участки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного парламента, после голосования спикер регионального заксобрания обратился через СМИ к псковичам: «Эти выборы очень важные: мы выбираем муниципальных депутатов, а это те люди, те представители власти, которые ближе всего к людям. Собственно, они решают самые важные вопросы местного значения, с которыми мы, жители Пскова, сталкиваемся в повседневной жизни: это благоустройство дворовых территорий, обустройство детских площадок, зон отдыха, парковых территорий... Словом, все то, что нас волнует, является работой депутатов Псковской городской Думы. Я думаю, что мы все в этот день должны проявить свой гражданский долг, прийти на избирательные участки и проголосовать за тех, кому мы хотим доверить право представлять наши интересы в представительном органе власти — Псковской городской Думе. Я сегодня уже побывал на избирательном участке — и призываю всех, кто, может быть, ещё размышляет по этому поводу: обязательно приходите и голосуйте! Мы сегодня выбираем ту власть, которая будет работать на благо населения, на благо народа, к которой можно будет обратиться с самыми разными вопросами».

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