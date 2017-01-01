Вернуться на главную страницу Фото 1 из 43 Муниципальные выборы 2017

Сегодня, 10 сентября, в Единый день голосования в Псковской области в 8:00 стартовали масштабные муниципальные выборы. В нынешних выборах участвуют 13 из 49 зарегистрированных в Псковской области партий: «Гражданская Платформа», «Демократическая партия России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Патриоты России», «Партия свободных граждан», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия», «Яблоко». В 10 утра на избирательный участок №158, который располагается в новой школе в поселке Борисовичи, прибыл и И.Н. Цецерский чтобы отдать свой голос.