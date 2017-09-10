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Ночью в Пскове сотрудники Росгвардии задержали беспричинно начавшего драться пьяного мужчину

Сегодня, 10 сентября, около 03:30 в Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержал гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отдела Росгвардии, экипаж группы вневедомственной охраны получил сообщение, что у дома на Рижском проспекте происходит конфликт.

Стражи порядка незамедлительно прибыли по указанному адресу, где к ним обратился потерпевший, который пояснил, что неизвестный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ударил его в лицо.

Подозреваемый — 21-летний пскович — был задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции.

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