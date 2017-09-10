0
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
11:24
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
08:00
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
13:07
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
12:48
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
19:20
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
17:48
Псковский политкалендарь: август 2017 года
Еще новости
Политика

Охраны общественного порядка на выборах в Псковской области обеспечивают более 30 групп задержания Росгвардии

Охрану общественного порядка в ходе проведения выборов в Псковской области обеспечивают более 30 групп задержания отдела Росгвардии по Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области начальник отдела, полковник полиции Игорь Иванов.

Также он отметил, что была усилена охрана важных государственных объектов, а также особо важных и режимных объектов и объектов, подлежащих обязательной охране.

Игорь Иванов отметил, что накануне выборов все избирательные участки были проверены на предмет антитеррористической защищённости, 6 сентября они были взята под усиленную охрану.

По его словам, сегодня сообщений от сотрудников о каких-либо инцидентах на избирательных участках не поступало.

Также в ходе брифинга выступил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Псковской области Владимир Якунин. Он сообщил, что все избирательные участки были проверены на предмет соблюдения противопожарных норм, при этом все замечания были устранены до 1 сентября. Сообщений о нештатных ситуациях в ходе проходящих выборов по линии МЧС также не поступало, добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Охраны общественного порядка на выборах в Псковской области обеспечивают более 30 групп задержания Росгвардии Александр Котов проголосовал на выборах в Псковгордуму и призвал всех также прийти на избирательные участки Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента 560 участковых избирательных комиссий начнут работу в день выборов 10 сентября Вице-губернатор сравнил «грязную» предвыборную кампанию 2017 года в Пскове с тем, что происходило в 1990-х в Петербурге Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове Максим Жаворонков объясняет накал нынешней выборной кампании подготовкой политических сил региона к грядущим губернаторским выборам Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 8
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
10 сентября 2017
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
10 сентября 2017
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
09 сентября 2017
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
09 сентября 2017
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше» 6
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
08 сентября 2017
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал» 13
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
08 сентября 2017
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию 17
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
08 сентября 2017
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков 2

Идет загрузка...