Охраны общественного порядка на выборах в Псковской области обеспечивают более 30 групп задержания Росгвардии

12:28, 10 сентября 2017, ПАИ

Охрану общественного порядка в ходе проведения выборов в Псковской области обеспечивают более 30 групп задержания отдела Росгвардии по Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области начальник отдела, полковник полиции Игорь Иванов.

Также он отметил, что была усилена охрана важных государственных объектов, а также особо важных и режимных объектов и объектов, подлежащих обязательной охране.

Игорь Иванов отметил, что накануне выборов все избирательные участки были проверены на предмет антитеррористической защищённости, 6 сентября они были взята под усиленную охрану.

По его словам, сегодня сообщений от сотрудников о каких-либо инцидентах на избирательных участках не поступало.

Также в ходе брифинга выступил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Псковской области Владимир Якунин. Он сообщил, что все избирательные участки были проверены на предмет соблюдения противопожарных норм, при этом все замечания были устранены до 1 сентября. Сообщений о нештатных ситуациях в ходе проходящих выборов по линии МЧС также не поступало, добавил он.