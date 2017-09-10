Наименьшая явка на выборах глав района на 12:00 зафиксирована в Печорах
По данным на 12:00 наименьшая явка на выборах глав муниципалитетов в Псковской области зафиксирована в Печорском районе — 8,55%, а самая высокая — в Пыталовском (16,06%) и Палкинском районах (15,57%). В Порховском районе на выборах главы явка составила 10,84%, в Плюсском — 13,15%, в Островском — 13,96%, в Дедовичском — 12,7%. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом в ходе брифинга в информационном центр Избирательной комиссии Псковской области сообщил её секретарь Сергей Ковальчук.
На добыборах в Псковской областное Собрание по одномандатному округу №8 явка на 12:00 составила 11,56%, на выборах депутатов Псковской городской Думы — 8,69%, Великолукской городской Думы — 10,15%.
На выборах депутатов районных парламентов явка следующая:
- Бежаницкий район — 12,14%
- Великолукский район — 8,52%
- Гдовский район - 7,98%
- Дедовичский район — 12,7%
- Дновский район — 7,88%
- Красногородский район — 10,56%
- Локнянский район — 12,17%
- Новоржевский район — 11,42%
- Новоскольнический район — 11,96%
- Опочецкий район — 9,13%
- Островский район — 13,96%
- Палкинский район — 15,57%
- Печорский район — 8,55%
- Плюсский район — 13,11%
- Порховский район — 10,84%
- Псковский район — 5,88%
- Пустошкинский район — 11,72%
- Пушкиногорский район — 11,41%
- Пыталовский район — 16,06%
- Стругокрасненский район — 17,83%
- Усвятский район — 21,37%