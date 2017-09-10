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Наименьшая явка на выборах глав района на 12:00 зафиксирована в Печорах

По данным на 12:00 наименьшая явка на выборах глав муниципалитетов в Псковской области зафиксирована в Печорском районе — 8,55%, а самая высокая — в Пыталовском (16,06%) и Палкинском районах (15,57%). В Порховском районе на выборах главы явка составила 10,84%, в Плюсском — 13,15%, в Островском — 13,96%, в Дедовичском — 12,7%. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом в ходе брифинга в информационном центр Избирательной комиссии Псковской области сообщил её секретарь Сергей Ковальчук.

На добыборах в Псковской областное Собрание по одномандатному округу №8 явка на 12:00 составила 11,56%, на выборах депутатов Псковской городской Думы — 8,69%, Великолукской городской Думы — 10,15%.

На выборах депутатов районных парламентов явка следующая:

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